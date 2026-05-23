◆春季近畿大会▽１回戦智弁和歌山８―６滋賀学園（２３日、わかさスタジアム京都）智弁和歌山が、今大会で唯一センバツに出場した滋賀学園に逆転勝ちし、３年連続で１回戦を突破した。４―６の８回、１点差にして、なおも２死一、三塁、荒井優聖（ゆうき）一塁手（３年）が右越えに逆転３ランを放った。「自分で決めてやろう」と、ガッツポーズが飛び出した。阪神、楽天、巨人でプレーした中谷仁監督が「うちでは一番いい