「男子ゴルフ・日本プロ選手権センコーグループ・カップ・第３日」（２３日、蒲生ＧＣ＝パー７２）前週までのドライビングディスタンスが３３３・０８ヤードと、ツアートップを誇る飛ばし屋・出利葉太一郎（２５）＝フリー＝が、強風が吹く難しいコンディションの中、その飛ばしにこだわり続け、１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９、通算９アンダーの９位、首位に４打差と、優勝争いに踏みとどまった。出だしから魅了