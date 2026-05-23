５月２３日の東京７Ｒで単勝６番人気のルナルーチェット（牝４歳、父ブリックスアンドモルタル）が勝利し、管理する松尾卓哉調教師（４４）＝美浦＝は、ＪＲＡ通算３３戦目でうれしい初勝利を挙げた。松尾調教師は「牧場関係者や厩舎スタッフ皆で一丸となって、勝てたことをうれしく思います。１勝ですけれども、非常に大きな１勝だと思っておりますので、この調子で一丸となってまた勝てるように頑張りたいと思います」と喜び