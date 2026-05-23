AFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）ノックアウトステージ決勝が22日に行われ、日テレ・東京ヴェルディベレーザ（日本）はネゴヒャン女子蹴球団（朝鮮民主主義人民共和国）と対戦した。2024−25シーズンから開始され、今回が2度目の開催となるAWCL。東京NBは、ノックアウトフェーズ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）に5−0で快勝し、準決勝ではメルボルン・シティ（オーストラリア）に3−1で勝利して決勝に駒を進め