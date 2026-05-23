２０２０年５月に急死した木村花さんのメモリアル興行「ＨＡＮＵＲ」が２３日、後楽園ホールで開催された。花さんの命日に開催されたこの日の大会には、ゆかりのあるレスラーが多数参戦し、全７試合が行われた。メインイベントでは、かつて花さんが結成したユニット「ＴＯＫＹＯ・ＣＹＢＥＲ・ＳＱＵＡＤ（ＴＣＳ）」で共闘した吏南（１９＝スターダム）が、同じくＴＣＳのメンバーだったジャングル叫女（３５）に勝利した。