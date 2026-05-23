３歳「牝馬三冠」レースの第２戦、Ｇ?オークス（東京・芝2400ｍ）が５月24日に行なわれる。この時期の３歳牝馬にとっては、大半の馬が初めて挑む2400ｍ戦。その分、予想のうえでは難解を極めるが、過去10年の結果を振り返ってみると、１番人気が６勝。信頼度の高い成績を残している。ただその一方で、クラシック初戦のＧ?桜花賞（阪神・芝1600ｍ）を勝利して１番人気に推されながら、苦杯をなめた馬も３頭いる。そうしたこと