ボートレース芦屋の「ＢＴＳ嘉麻開設１４周年記念」が２４日、開幕する。山田竜一（５５＝東京）が今節手にした２２号機は、前節のＧ?７４周年記念で峰竜太が優出４着、「節一でエース機になると思う」と、高く評価していたエンジンだ。前検のスタート特訓を終え「起こしが重く感じたが、悪くはないと思う」と素性通りの感触を得た。ただ「バイオ燃料が初めてなので、まずはスタート勘と体感をつかみたい」と、新燃料対策を