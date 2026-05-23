BTSのVのひと言が、アメリカ現地のピザレストランまで沸かせた。アメリカの週刊誌『People』は、Vがアメリカ・カリフォルニア州のスタンフォード・スタジアム公演で現地のピザを絶賛した後、レッドウッドシティのピザレストラン「Vesta」が大きな話題を集めたと報じた。【話題】凄まじい影響力…Vの一言が大ニュースにVは5月16日、スタンフォード・スタジアム初公演のエンディングコメントで、「スタンフォードに初めて来たんです