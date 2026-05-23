宝塚歌劇団１１２期生４０人が２３日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた宙組「黒蜥蜴／ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンドインパルス）」で初舞台を踏んだ。公演前に黒紋付に緑の袴の正装で口上を述べ、ショーでは恒例のラインダンスを披露した。緊張した面持ちの口上から一転、ラインダンスでははじけるような笑顔を見せた。ラインダンスのテーマは「ポッピングキャンディー」。作・演出の竹田悠一郎氏によれば「