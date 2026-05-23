宝塚歌劇団宙組「黒蜥蜴／ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンドインパルス）」が２３日、兵庫・宝塚大劇場で行われた。今公演で１１２期生４０人が初舞台を踏んだ。江戸川乱歩の同名の原作を三島由紀夫が戯曲化した作品で宝塚では２００７年に花組で上演された。今回は生田大和氏がさらに宝塚らしく大胆に潤色・演出した。トップスターの桜木みなとが名探偵・明智小五郎を、トップ娘役の春乃さくらが女賊・黒蜥蜴