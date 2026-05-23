歌手の和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夫の行動で「ムカついた」ことを明かした。和田はオープニングトークで「きょう出てくる時言わなかったんだけれど、うちの旦那、思いっ切りせきしてたんだけど、大丈夫かなあ」と心配。「あんまりしゃべってないけれど」と打ち明けた。アシスタントの垣花正アナウンサーが「