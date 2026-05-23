DeNA−ヤクルト（横浜スタジアム）の試合前に山本美月さんがセレモニアルピッチを行った。▼ 山本美月さん「すごく緊張したんですけど、ピカチュウたちに力をもらいながら投げることができたかなと思います。モンスターボールの方が、スーパーボールよりも上手く投げられて逆になってしまったんですけど、楽しむことができました。今日の試合、ベイスターズファンの皆さん、ポケモンファンの皆さん、力を合わせて応援しましょう