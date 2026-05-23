元アイドルグループ「IZANAGI」の蜜柑るなこと、モデルの谷なな（30）が23日、インスタグラムを更新。結婚と出産を報告した。谷は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「私事ではございますが、この度結婚し、新しい家族を迎えましたことをご報告いたします」と報告。そして「また、元気な女の子を出産いたしました。出産から少し時間が経ってのご報告となりましたが、母子ともに元気に日々を過ごしております」