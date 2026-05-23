大ヒット映画「国宝」（李相日監督）で主人公を演じた吉沢亮の子供時代を演じ、一躍、注目の若手となった俳優の黒川想矢（１６）の最新投稿が話題を呼んでいる。２３日までに自身のインスタグラムを更新した黒川。「Ｍｙｏｊｏ７月号今回の連載では、まいＢＯＳＳ舘さんと対談させていただきました！」と、俳優・舘ひろし（７６）と肩を組んで写真に収まる撮影ショットを公開した。また、「プリクラ風な写真も！！笑笑笑笑