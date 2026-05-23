◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝ＢＲ東京３５―４０東京ＳＧ（２３日、秩父宮）プレーオフ（ＰＯ）準々決勝の第１試合は、東京ＳＧが初のＰＯ進出を果たしたＢＲ東京を４０―３５で下し、４強進出。準決勝は３０日、神戸と対戦する。先制は東京ＳＧ。前半３分、敵陣右サイド深くのラインアウトを起点に攻め、右サイドでボールを受けたＷＴＢコルビがトライ。同９分は、逆サイドのライン