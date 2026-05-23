◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節磐田１−０札幌（２３日・プレド）磐田がアウェーで札幌と対戦し、１―０で破った。前半２１分、ＦＷ渡辺りょうが先制ゴール。その１点を守り切った。通算成績は１８試合で９勝９敗（うちＰＫ決着は４勝２敗）となった。３か月ぶりのゴールを決めた渡辺は試合後「とにかくうれしかった。いいクロスを上げてくれたグスタボシルバに感謝したい」とコメントした。三浦 文丈