◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）広島は名古屋に４―２で快勝し、３連勝で地域リーグラウンドを締めくくった。１５日にＷ杯北中米大会の日本代表メンバーに選出され、初のＷ杯に臨む広島ＧＫ大迫敬介はこの日はベンチ外。チームの勝利を見守った後、Ｗ杯への壮行セレモニーが行われ、花束を手にスタジアム中央でマイクを持ったあいさつした。▼ＧＫ大迫の場内スピーチ「ユ