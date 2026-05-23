５月２３日の東京１１Ｒ・欅Ｓ（ダート１４００メートル、１６頭立て）は、単勝１・９倍の１番人気ドンインザムード（牡４歳、栗東・今野貞一厩舎、父アジアエクスプレス）が、斤量５９キロを背負いながらも２着に７馬身差をつける圧勝劇。オアシスＳに続く連勝を飾った。勝ちタイムは１分２２秒０（稍重）。好スタートを決めるとしっかりと好位を確保。抜群の手応えで最後の直線に向くと、残り２００メートルまで鞍上の手綱は