2冊目の写真集を発売した中村ゆりかが、両親からの反響を明かした。23日、都内で開催された『中村ゆりか写真集 Yu LU ri NA』発売記念イベントに出席。写真集に対する自己採点を求められると「100点で」と笑顔を見せ、今後に向けては「女の子の味方になれるように、背中を押せるようなメッセージを届けていきたい」と語った。中村ゆりか中村にとって2冊目の写真集となった本作は、八ヶ岳の雄大な自然の中で撮影を行った一冊。中村