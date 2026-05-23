１０日、黒竜江省大慶市の林甸湿地でひなを世話するコウノトリ。（大慶＝新華社配信／張樹）【新華社ハルビン5月23日】中国黒竜江省ではこのところ、北帰した渡り鳥が各地の生息地で子育ての時期を迎えている。初夏を迎えた黒竜江の大地に生命の息吹が広がっている。２０日、黒竜江省双鴨山市の安邦河国家湿地公園でひなを世話するコサギ。（ドローンから、双鴨山＝新華社配信／韓陽）１９日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区