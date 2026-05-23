◇大相撲夏場所14日目（2026年5月23日両国国技館）東前頭16枚目・若ノ勝（22＝湊川部屋）が西前頭11枚目の金峰山（28＝木瀬部屋）を下し、新入幕でうれしい勝ち越しを決めた。立ち合いから激しい突きといなしの応酬となった一番は、土俵際に追い込まれたが、最後は右の張り手から体を入れ替えて送り出した。14日目で勝ち越しを決め、息を荒くしながら「自分の相撲を取ることだけ考えた」と振り返った。