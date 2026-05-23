歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）が撮影した写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】市川團十郎・14歳長女が激写したセンスある写真「足がアスリート」團十郎は「麗禾からの世界、2枚目を撮ってる時に麗禾キシンが撮ってました。3枚目は三枚目の私です。二枚目とは良い男の事 三枚目とは歌舞伎用語で愛嬌のある男 道化役 軽妙な色男愛