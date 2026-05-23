天皇皇后両陛下は、熊本地震から10年の節目にあたり、9月末にも熊本県を訪問される方向で調整が進められていることが関係者への取材でわかりました。2度の震度7で278人が犠牲となった熊本地震から今年で10年です。関係者によりますと、天皇皇后両陛下は9月末にも1泊2日の日程で熊本県を訪問される方向で調整が進められているということです。復興状況の視察や被災者との懇談などが検討されているということです。