◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準々決勝東京SG40―35BR東京（2026年5月23日東京・秩父宮ラグビー場）リーグワン初優勝を目指すレギュラーシーズン（RS）4位の東京SGと、RS5位で初のプレーオフ進出を果たしたBR東京が、準々決勝で対戦し、プレーオフが開幕した。RS2戦2勝の東京SGは、開始からWTBチェスリン・コルビ、WTB尾崎泰雅、PR竹内柊平がたて続けにトライ。前半15分で17―0とリードした。BR東京は