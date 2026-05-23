小泉防衛大臣は23日、札幌市で講演し、「ミサイルを北朝鮮が発射したという現状が、ドローンや無人機が北朝鮮から向かってきているということになるのは、非現実的なことではない」と述べ、「日本の新たな守り方」を構築する必要性を示した。自民党が札幌市で開いた会合で小泉氏は、「北朝鮮がロシアに1万4千人以上は兵士を送っているといわれている。ロシアは、北朝鮮の兵士をウクライナに送り、ウクライナでドローンや様々な新し