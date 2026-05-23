グールニク・ザブジェ(ポーランド1部)は22日、元ドイツ代表FWルーカス・ポドルスキ(40)が今季限りで現役を引退すると報告した。前日21日にはクラブの新オーナーに就任することも発表されている。ポドルスキは2003年にケルンでプロ生活をスタートさせ、中心選手として活躍。2006年にバイエルンへ移籍し、ブンデスリーガやDFBポカールの優勝を経験した。その後、ケルン復帰、さらにアーセナル、インテル、ガラタサライでのプレー