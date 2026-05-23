◇パ・リーグオリックス―西武（2026年5月23日ベルーナドーム）「慶弔休暇特例措置」による登録抹消明け後、初登板したオリックス・博志が復帰登板で好火消しを演じた。0―2とされた4回、なお2死一、二塁のピンチで先発の高島に代わってマウンドへ。打率4割超えの4番・ネビンを1―2と追い込み、最後は中飛に打ち取って後続を断った。登板は10日の日本ハム戦（京セラドーム）以来。今季からNPBで導入された「慶弔休暇特