俳優・有村架純が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【全身ショット】美しい上品スタイル…オフショルダードレスで魅了した有村架純有村は、ベロア調の質感が印象的なドレスで登場。オフショルダーデザインで肩をのぞかせた上品なスタイルを披露した。身体に沿う美しいシルエットとロングトレーンが、大人らしいエレガントな雰囲気を引き立てていた