韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／Way VのTEN（テン）が23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【全身ショット】色気ただようワントーンコーデを披露したTENTENは、ゆったりとしたシルエットのセットアップに同系色のインナーを合わせ、洗練されたワントーンコーデを披露。胸元にはシルバーネックレスを輝かせ、シンプルながらも色気を感じさせるス