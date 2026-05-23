お笑い芸人のゆってぃが22日、自身のアメブロを更新。「脂質を減らす」とダイエットを決意した直後から、ハイカロリー食を摂取し、あっけなく決意が崩壊した様子を明かした。【映像】市川團十郎、長女・麗禾が撮影した写真に「筋肉すごい」と反響 「どもども!!」と切り出したゆってぃは、長野県を訪れた際のエピソードを回顧。「あんまり食べすぎないようにしよう！」と心に誓ったものの、行きの新幹線でパンとおにぎりを平ら