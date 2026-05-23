◇第12回マイナビシニア＆レディースカップ第1日（2026年5月23日千葉県柏市藤ケ谷GC）男女シニアと女子が同組で回る混合戦で、レギュラーツアー2勝の井上信（51＝袖ケ浦CC）が、1イーグル、6バーディー、3ボギー、1ダブルボギーと出入りの激しいゴルフながら3アンダーの69で回り、首位発進した。スコアは乱高下したが、唯一の60台。12番パー5は残り210ヤードの第2打を5Uで2・5メートルにつけ、楽々とイーグルを奪った。