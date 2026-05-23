将棋の伊藤匠叡王（王座、23）に斎藤慎太郎八段（33）が挑戦する第11期叡王戦五番勝負第4局が5月23日、大阪府泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で行われている。午後3時を回り、両者に午後のおやつが提供された。【映像】美しい…伊藤叡王の“ドリームストーリー”第6期から菓子メーカーの不二家が主催する叡王戦では、各局で両者が注文するおやつが大きな注目を集めている。そんな中、伊藤匠王は、「マンスリーシーズン ドリ