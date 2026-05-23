映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の「完シェー報告会」が２１日、都内で行われ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と関西ジュニアの西村拓哉らが登場した。長男・おそ松役の末澤は「６つ子が関西勢だったんで、自然な会話のテンポ感は僕たちならでは。映画自体がスケールアップしている部分もある」と自信を見せた。イベントにはなえなの、船越英一郎らとともに、宮内