歌手和田アキ子（76）が23日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午後1時）に出演。30年ぶりに出演する番組を明かした。オープニングで和田の出演番組について告知する場面があり、アシスタントのフリーアナ垣花正が「明日ですね、競馬の祭典G−1レース、オークスというのが東京競馬場で開かれまして。競馬の中継といえばフジテレビ系の『みんなのKEIBA』がありますが