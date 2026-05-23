King ＆ Princeがロサンゼルスを舞台にさまざまな＜まちあわせミッション＞に挑戦し、ふたりの絆を確かめるトラベルバラエティ番組『King ＆ Princeがまちあわせ in LA』。先日、スペシャルローンチイベントで独占配信決定が発表されると、SNSではファンであるティアラの喜びの声であふれたが、今回、6月17日の16時から「ディズニープラス」で世界同時独占配信（一部地域を除く）されることが新たに発表された。そして、本日5月2