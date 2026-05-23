ＪＲＡは２３日、２５年の関屋記念を勝ったカナテープ（牝７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）が同日付で競走馬登録を抹消したと発表した。今後は北海道沙流郡日高町の坂東牧場で繁殖牝馬になる予定。同馬は２２年１月にデビュー（東京、１着）。その後は芝で距離を問わず走り続けた。通算成績は２１戦５勝。総獲得賞金は１億５７０７万４０００円。５月１７日のヴィクトリアマイル（１０着）がラストランとなった。