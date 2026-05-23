宝塚歌劇宙組公演ミュージカル・ロマン「黒蜥蜴」、スパーキング・イルミネイト「ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンドインパルス）」が２３日、兵庫・宝塚大劇場で華やかに開幕した。今公演は第１１２期生の初舞台公演。幕開けで４０人が紋付き袴（はかま）の正装で口上を行い、「ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ」では、けがで部分休演の１人を除く３９人が“ポッピングキャンディー”をテーマに、はつらつとした