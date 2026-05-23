◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ（ＡＷＣＬ）２０２５／２６▽決勝日テレ東京Ｖ０―１ネゴヒャン（２３日、韓国・水原）女子プロサッカーＷＥリーグの日テレ東京Ｖは、ＡＷＣＬ決勝でネゴヒャン（北朝鮮）と対戦し、０―１で惜敗し、アジア王者へあと一歩及ばなかった。０―０の前半終了間際にカウンターから失点を許した。後半は多くの時間帯でボールを握って支配するも、相手の堅守の前に決定機を作ることが出来ず。攻