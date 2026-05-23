◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）広島・森下暢仁投手が６回７安打３失点で降板した。小園の適時二塁打で先制した直後の初回。１死一、三塁から細川の右犠飛で同点を許した。なおも２死二、三塁から石伊に左前へ勝ち越し打を献上した。２回は先頭・鵜飼に左中間へソロを被弾した。試合前時点で今季２０失点中１２失点は２回までに喫していた右腕。この日も序盤に失点を重ねたが、３回以降はきっ