◆明治安田J２・J３百年構想リーグ磐田１−０札幌（２３日・プレド）Ｊ２札幌は特別大会最終戦で磐田に０−１で敗れた。前半２１分、磐田のＦＷ渡辺りょうがヘディングで先制。後半は猛攻を仕掛けたが、１点が遠かった。前節まで７連勝と好調だったが、最終戦を白星で飾れず、クラブ記録の８連勝を逃した。