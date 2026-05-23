◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節柏―千葉（２３日・三協Ｆ柏）柏は百年構想リーグの東地区最終戦で千葉との「千葉ダービー」に臨む。先発が発表され、ＤＦ古賀太陽、ＭＦ小泉佳穂らが先発に名を連ねた。ベンチにはＭＦ熊坂光希が入った。熊坂は昨季リカルド・ロドリゲス監督のもとで大ブレイク。１８５センチの大型ボランチとして攻守で活躍し、チームの躍進を支えた。クラブでの活躍が評価され、昨年６月には日本