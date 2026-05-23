◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２３日・横浜）２２日に支配下契約を結んだヤクルトのモンテル外野手が２３日、出場選手登録され、６回にサンタナの代走に起用。そのまま右翼の守備についた。モンテルは金光大阪からＯＢＣ高島、琉球ブルーオーシャンズ、四国ＩＬ・徳島を経て２２年育成ドラフト２位で西武入り。２５年５月７日に支配下契約を結ぶも１軍通算１２試合で打率９分１厘。同年オフに戦力外通告を受け、