◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１８節いわき０―０（４PK２）藤枝（２３日・藤枝サ）Ｊ２藤枝は今季最終戦のいわき戦で０―０から突入したＰＫ戦で敗れた。今季就任した槙野智章監督（３９）は特別大会を３連勝で締めることはできなかった。全１８試合で９勝９敗とし勝率５割とした。勝ち点で並んでいたいわきとの直接対決を落とし、今季最終戦を黒星で終えた。