◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（２３日・静岡）巨人の新外国人・ブライアン・マタ投手（２７）が６回１１安打６失点（自責２）で降板した。初回、味方が先取点を取った直後に４安打を集められ逆転を許すと、４回には４安打に味方の２失策が絡み４失点を喫した。最速１６１キロを誇る剛腕助っ人。４月２５日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）以来、１軍での登板から遠ざかっているが、２軍では試合前時点で４試合に登板（２先