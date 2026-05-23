INAC神戸の三谷和華奈は、2025/26シーズンのWEリーグ制覇に貢献したINAC神戸レオネッサは5月22日、FW三谷和華奈が海外挑戦のため、2025/26シーズンをもってチームを離れることを発表した。なお、5月23日のファン感謝DAY、24日の六甲アイランドウェルカムフェスティバルには参加する予定だ。東京都出身で現在24歳の三谷は、日テレ・メニーナ、十文字高を経てスウェーデンのIFK Stocksundに所属。その後、早稲田大を経てINAC神戸