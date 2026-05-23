記事ポイント天原の小説デビュー作がファンタジア文庫史上新作新シリーズ電子書籍初月DL数第1位（KADOKAWA調べ）を記録「次にくるライトノベル大賞2025」文庫部門第1位獲得、第3巻が2026年5月20日（水）に発売お笑い芸人・リップグリップ岩永圭吾さんによるスペシャル紹介動画を「スケ大チャンネル(学長岩永)」で公開中 ファンタジア文庫から、天原によるライトノベル『異世界転生ダンジョンマスター温泉ダンジョンを作る』