記事ポイントAmi Parisの表参道ポップアップが「A F.AMI.LY MOMENT」第2章として空間を刷新Le Café Amiに光・ランタン・夏の夜をテーマにした新メニューが2026年5月23日より登場ドリンク2種各1,000円、アイスクリーム2種各750円がラインナップに加わる パリ発ファッションブランドのAmi Parisが、表参道のポップアップストアを「A F.AMI.LY MOMENT」の第2章として刷新します。日本の夏の夜に漂う情緒をテーマに、光と人