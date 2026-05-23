記事ポイントホエイプロテインの半額以下、1kgあたり1,466円（税込）から購入できる全栄養型プロテインが登場スキムミルク由来のタンパク質・カルシウム・ビタミンB群を一度に補給できる設計プレーン味・塩キャラメルホワイトチョコ味・アーモンドミルク味の3フレーバーを展開 ホエイプロテインの原料価格が5年間で約3倍に高騰するなか、エクスプロージョンが新カテゴリーの製品を市場に投入します。「味付きスキムミルク」と