22日、サウジアラビア西部メッカで、巡礼に訪れたイスラム教徒ら（AP＝共同）【カイロ共同】イスラム教最大の聖地、サウジアラビア西部メッカへの大巡礼（ハッジ）が近く始まる。期間中、最高気温が40度を超える日もあると予想されており、巡礼者の体調不良が懸念される。過去には最高気温が50度を超える猛暑に見舞われ、多数の死者が出た年もあった。米イスラエルとイランの対立で、中東は依然緊張状態が続いているが、報道に