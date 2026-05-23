日テレ東京V―ネゴヒャン前半終了間際、先制ゴールを許す日テレ東京V・GK大場（左端）＝水原（ゲッティ＝共同）【水原（韓国）共同】サッカーの女子アジア・チャンピオンズリーグ（ACL）決勝は23日、韓国の水原で行われ、日テレ東京Vはネゴヒャン（北朝鮮）に0―1で敗れ、準優勝だった。昨季から始まった大会で、日本勢初制覇はならなかった。ネゴヒャンは初優勝。日テレ東京Vは前半終了間際に敵陣でボールを奪われ、カウン